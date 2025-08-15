Ηλεία: Συνελήφθη επ' αυτοφώρω την ώρα που έκλεβε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Συνελήφθη την Πέμπτη (14/08), στην Ηλεία, αλλοδαπός άνδρας ο οποίος επιχείρησε να αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας από κατοικία της περιοχής.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κλήση για διάρρηξη και εντόπισαν τον κατηγορούμενο μέσα στο σπίτι, την ώρα που επιχειρούσε να κλέψει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια ΗΠΑ.

Κατασχέθηκαν η μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα που χρησιμοποίησε για να διαφύγει, καθώς και όλα τα κλοπιμαία, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος είχε διαπράξει ακόμη δύο διαρρήξεις σε κατοικίες της περιοχής νωρίτερα την ίδια ημέρα, αποσπώντας συνολικά 220 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.