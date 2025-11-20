Ηλεκτρικά πατίνια: Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός - Πού απαγορεύονται

Στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κανονισμού κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.), προχωρά ο δήμος Αθηναίων, μετά και την ψήφισή του κατά πλειοψηφία στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος είναι η βελτίωση της αστικής κινητικότητας, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η προστασία του δημόσιου χώρου, όπως επισήμαναν ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, αλλά και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.

«Απελευθερώνουμε δημόσιο χώρο και βάζουμε τάξη στο χάος με τα πατίνια», είπε ο κ. Δούκας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και πρόσθεσε: «Προωθούμε τη μικροκινητικότητα στην πόλη, αλλά με ξεκάθαρους κανόνες σε κάθε Δημοτική Κοινότητα. Με τον νέο κανονισμό απαγορεύεται η κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. στα πεζοδρόμια, γύρω από την Ακρόπολη, στην Ερμού και στην Αιόλου, ενώ θέτουμε όρια ταχύτητας και δημιουργούμε 1.574 θέσεις στάθμευσης για πατίνια εταιρειών εκμίσθωσης σε 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης. Προστατεύουμε με πράξεις την προσβασιμότητα όλων των συμπολιτών μας».

Από τη μεριά της, η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας Μάρω Ευαγγελίδου, σημείωσε: «Ο νέος κανονισμός είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς από τα στελέχη του δήμου, που εργάστηκαν για μήνες με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου κανόνων και της καλύτερης οργάνωσης στον δημόσιο χώρο. Πιστεύουμε ότι η μικροκινητικότητα είναι μέρος της λύσης στα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αθήνας, για αυτό προωθούμε μία συνεκτική πολιτική στοχεύοντας σε μια πόλη που λειτουργεί καλύτερα για όλους και δίνει ελπίδα για το αύριο».

Και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει την επιχειρησιακή εφαρμογή του κανονισμού μέσα από εντατικούς ελέγχους. Με φυσική παρουσία, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου, μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τα Ε.Π.Η.Ο. και να επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται. Έτσι διαμορφώνεται ένα σταθερό πλαίσιο τήρησης κανόνων, με σεβασμό στους πεζούς και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης».

Τι αλλάζει για τα Ε.Π.Η.Ο. στην Αθήνα

Η εφαρμογή των νέων κανόνων επιχειρεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα ακανόνιστης στάθμευσης και ανασφαλούς χρήσης των Ε.Π.Η.Ο.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στον δήμο Αθηναίων:

1. Κυκλοφορία: Η κυκλοφορία των Ε.Π.Η.Ο. εντάσσεται στις ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. με εξειδικευμένες προβλέψεις που οριοθετούν επιτρεπόμενες και απαγορευμένες περιοχές κυκλοφορίας. Αναλυτικά:

Πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε όλη την περιοχή γύρω από την Ακρόπολη στο ιστορικό κέντρο, σε άλση, καθώς και στους πεζόδρομους Ερμού και Αιόλου.

στο ιστορικό κέντρο, σε άλση, καθώς και στους πεζόδρομους Ερμού και Αιόλου. Όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα (ταχύτητα γρήγορης βάδισης πεζού) στην περιοχή του Ψυρρή, στον πεζόδρομο Κεραμεικού, καθώς και σε όλους τους πεζοδρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

(ταχύτητα γρήγορης βάδισης πεζού) στην περιοχή του Ψυρρή, στον πεζόδρομο Κεραμεικού, καθώς και σε όλους τους πεζοδρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται η κίνηση σε πεζοδρόμια . Ο οδηγός κινείται ως πεζός, έχοντας το όχημα στο πλάι.

. Ο οδηγός κινείται ως πεζός, έχοντας το όχημα στο πλάι. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα ή σε πρόσθετα τμήματα που ορίζει ο δήμος.

ή σε πρόσθετα τμήματα που ορίζει ο δήμος. Οι εταιρείες μίσθωσης συστήνεται να χρησιμοποιούν το υπάρχον λογισμικό που διαθέτουν, για τον εντοπισμό του οχήματος, καθώς και για τον περιορισμό ταχύτητας («κόφτης»).

2. Στάθμευση: Για τους πολίτες, ο κανονισμός προβλέπει ότι η στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει ελεύθερη δίοδο 1,5 μέτρου για τους πεζούς, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση σε ράμπες, διαβάσεις, εισόδους κτιρίων και άλλες κρίσιμες προσβάσεις, καθώς και σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους.

Για τις εταιρείες εκμίσθωσης, η στάθμευση σε κοινόχρηστο χώρο επιτρέπεται αποκλειστικά στις 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης, που έχει χωροθετήσει ο δήμος σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με συνολικά 1.574 διαθέσιμες θέσεις. Οι διαστάσεις κάθε θέσης είναι 1,3 μ. × 0,4 μ.

Συγκεκριμένα, ανά Δημοτική Κοινότητα:

1η Δ.Κ.: 516 θέσεις, με χρέωση 120 ευρώ ανά θέση/έτος.

2η Δ.Κ.: 178 θέσεις, με χρέωση 120 ευρώ ανά θέση/έτος.

3η Δ.Κ.: 134 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

4η Δ.Κ.: 168 θέσεις, με χρέωση 60 ευρώ ανά θέση/έτος.

5η Δ.Κ.: 214 θέσεις, με χρέωση 60 ευρώ ανά θέση/έτος.

6η Δ.Κ.: 148 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

7η Δ.Κ.: 216 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

3. Αδειοδότηση Στάθμευσης Εταιριών Ε.Π.Η.Ο.: Η διαδικασία αδειοδότησης για τις εταιρείες Ε.Π.Η.Ο. προβλέπει την υποβολή αίτησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και του κανονισμού, με ετήσια συλλογή και αξιολόγηση των φακέλων. Η εκχώρηση των θέσεων στάθμευσης γίνεται βάσει δικλίδων ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ενώ κάθε εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό θέσεων σε κάθε ζώνη μαζικής στάθμευσης. Η τελική διαμόρφωση και διαγράμμιση των χώρων πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του δήμου, σε συνεργασία με τις εταιρείες.

4. Κυρώσεις και Έλεγχος: Ο κανονισμός συνοδεύεται από σαφές πλαίσιο κυρώσεων και ελέγχων. Εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Κ.Ο.Κ. για παραβάσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων και η δυνατότητα ανάκλησης άδειας χρήσης στάθμευσης στον κοινόχρηστο χώρο. Όλα τα Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να διαθέτουν μοναδικό σειριακό αριθμό και να καταγράφονται σε ειδικό Μητρώο. Η παρακολούθηση του στόλου θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω λογισμικού σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ Α.Ε. ΟΤΑ, ενώ οι έλεγχοι ταχύτητας και τήρησης των ζωνών απαγόρευσης πραγματοποιούνται από τη Δημοτική Αστυνομία και τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Επιπλέον, η Διεύθυνση Καθαριότητας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, μπορεί να προχωρά σε άρση οχημάτων, που έχουν σταθμεύσει παράνομα, με την επιβολή προστίμων βάσει του σειριακού αριθμού.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα συνοδευτεί από τη σήμανση και τη διαμόρφωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης, την ψηφιακή παρακολούθηση των θέσεων και των χρεώσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας, καθώς και από στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια προς χρήστες και εταιρείες εκμίσθωσης, ώστε η μετάβαση στο νέο πλαίσιο να γίνει ομαλά και αποτελεσματικά. Με αυτό το βήμα, ο δήμος Αθηναίων επιδιώκει να εντάξει τη μικροκινητικότητα στην καθημερινότητα της πόλης, με προτεραιότητα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου.