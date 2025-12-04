Μενού

Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Μια καταγγελία ανήλικης έφερε στο φως ένα συμβάν που προκαλεί αναστάτωση καθώς ένας 89χρονος φέρεται να την προσέγγισε και να προέβη σε άσεμνες κινήσεις.

Reader symbol
Newsroom
ελασ
Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονη ανησυχία σημειώθηκε σε παιδική χαρά στο Ίλιον, όπου ένας 89χρονος άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία μετά από καταγγελία 17χρονης ότι την προσέγγισε και προέβη σε άσεμνες κινήσεις, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των αρχών και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη βρισκόταν σε παιδική χαρά της περιοχής όταν ο ηλικιωμένος την πλησίασε και άρχισε να συμπεριφέρεται με τρόπο που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας έναν φίλο της για το συμβάν.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε και εντόπισε τον 89χρονο, ο οποίος συνελήφθη επί τόπου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ