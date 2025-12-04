Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονη ανησυχία σημειώθηκε σε παιδική χαρά στο Ίλιον, όπου ένας 89χρονος άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία μετά από καταγγελία 17χρονης ότι την προσέγγισε και προέβη σε άσεμνες κινήσεις, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των αρχών και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη βρισκόταν σε παιδική χαρά της περιοχής όταν ο ηλικιωμένος την πλησίασε και άρχισε να συμπεριφέρεται με τρόπο που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας έναν φίλο της για το συμβάν.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε και εντόπισε τον 89χρονο, ο οποίος συνελήφθη επί τόπου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου.

