IMC25: Ένα ταξίδι έμπνευσης στον χώρο του Marketing από τον IAB Hellas

Στις 29 Απριλίου 2025, το Ωδείο Αθηνών μετατράπηκε σε έναν κόσμο δημιουργικότητας και καινοτομίας, φιλοξενώντας το 21ο Interactive Marketing Conference του IAB HELLAS, με θέμα «Alice in Marketinland: Lost & Found in the Digital Era».

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτησε αρχικά η Τίνα Φερεντίνου - Πρόεδρος ΙΑΒ Hellas, με μια σύντομη αναφορά στην καθιέρωση του IMC ως ένα συνέδριο θεσμό πλέον στην ελληνική αγορά, καθώς και στη νέα πρωτοβουλία «DIGITAL DIALOGUES» που εγκαινίασε πρόσφατα ο IAB HELLAS για τα μέλη του.

Νάντια Κοντογεώργη, Παρουσιάστρια του 21ου IMC

Τη σκυτάλη πήρε η Βάσω Μαργέλου- Αντιπρόεδρος ΙΑΒ HELLAS και Πρόεδρος Οργανωτικής επιτροπής IMC 25 που υπερθεμάτισε στην σύλληψη και στη δημιουργία ενός συνεδρίου με θεματολογία εμπνευστική αλλά και που θα αποτελούσε εργαλείο και οδηγό στην καθημερινή δουλειά μας από μία μοναδική Ομάδα.

Το IMC25, επικεντρώθηκε στη δυναμική εξέλιξη των 3Cs -Creativity, Content & Commerce-που διαμορφώνουν το μέλλον του ψηφιακού marketing, προσφέροντας μία σφαιρική προσέγγιση στο πού βρίσκεται η αγορά σήμερα και προς τα πού οδεύει. Στο πλαίσιο του 3rd Wave of Media , οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, να εμβαθύνουν σε κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν τη νέα εποχή του ψηφιακού οικοσυστήματος, ενώ παρουσιάστηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις σε Retail Media, Connected & Hybrid TV.

Panel 1o- Πάνος Σαμπράκος & Κώστας Σύρμος

Ξεχώρισαν διεθνείς ομιλητές που κατέκτησαν τη σκηνή με τα insights και τα case studies που μοιράστηκαν με το κοινό, όπως -στο πρώτο μέρος: Ο Daniel Hulme (CEO, Satalia | CAIO @ WPP), ο Daniel Jager (Head of Group Media, Telekom), ο Ravid Kuperberg (Partner & Trainer,Mindscapes), ο Orestis Andrianis (Senior Commercial & Operations Executive, GOOGLE), αλλά και ο Mark Adams(Co-founder VICE Media International) που ξεσήκωσε το -κατάμεστο- αμφιθέατρο, επιδιώκοντας διαρκές engagement.

Fireside Chat με τη Tini Sevak (Vice President Audiences & Data, CNN International Commercial)

Η διάθεση για περαιτέρω εξερεύνηση στη χώρα του MarketingLand συνεχίστηκε και στην επόμενη ενότητα, με τους Giovanni Frasca (Head of Commercial Excellence, Kantar), τον Wouter Hulst (EU Ahold Delhaize Retail Media), τον Jon Mew (CEO, IAB UK) και τον Μιχάλη Παραβολιάση (Σχεδιαστή Οπτικής Επικοινωνίας, Anixenet).

Πέρα από τις 9 εμπνευσμένες keynote ομιλίες, το κοινό παρακολούθησε τρία διαδραστικά panels με καταξιωμένους ομιλητές από το σύνολο της αγοράς, καθώς και ένα fireside-chat με θέμα «Smart Media -Safe Brands», με καλεσμένη την Tini Sevak (Vice President Audiences& Data, CNN International Commercial).

Συνολικά οι 21 διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνέβαλαν στη δημιουργία μιας δυναμικής και εμπνευσμένης ατμόσφαιρας, στο κατάμεστο αμφιθέατρο, στο οποίο βρέθηκαν εκπρόσωποι από όλη την αγορά, δίνοντας δυναμικό «παρών».

Έναρξη 21ου IMC, Ωδείο Αθηνών

Το 21ο IMC, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή των χορηγών και υποστηρικτών του Συνεδρίου αλλά και των ομάδων που με αφοσίωση δούλεψαν επί μήνες.

Το IMC25 επιβεβαίωσε για μια ακόμη χρονιά τη θέση του ως ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια του κλάδου, Ο ΙΑΒ Hellas δεσμεύεται να συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από την εξέλιξη του digital marketing και ανοίγοντας νέους δρόμους για δημιουργία και ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.imc25.gr