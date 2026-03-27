Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το revenge porn βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (27/3) η Ιωάννα Τούνη για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn. Κατά την άφιξή της η influencer δεν είχε κρύψει ότι είναι μια δύσκολη ημέρα για εκείνη, αλλά και την ελπίδα της να τιμωρηθούν πραγματικά οι κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των εκπομπών «Super Κατερίνα» και «Buongiorno» το revenge porn βίντεο προβλήθηκε 8 φορές μέσα στη δικαστική αίθουσα καθώς έπρεπε να εξεταστεί κάθε λεπτομέρεια και να αναλυθεί καρέ καρέ ό,τι υποστηρίζει η μία και η άλλη πλευρά.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Alpha, Ξενοφώντας Σκιτζής, η Ιωάννα Τούνη μετά την προβολή του βίντεο βγήκε έξω από την αίθουσα και κάθισε μαζί με τις φίλες της και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, είχε χρειαστεί να υπάρχει διακοπή στη διαδικασία καθώς υπήρχε τεχνικό πρόβλημα που καθιστούσε αδύνατη την προβολή του βίντεο.