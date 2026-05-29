Απίστευτες εικόνες από την έκρηξη πυραύλου της Blue Origin - Η ανάρτηση του Τζεφ Μπέζος

Πύραυλος της Blue Origin εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά και εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.
Η διαστημική εταιρεία του Jeff Bezos ανακοίνωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, την ώρα που πραγματοποιούνταν δοκιμή κινητήρων ενόψει επερχόμενης εκτόξευσης. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, με τις φλόγες να κατακλύζουν τις εγκαταστάσεις της βάσης.
Η αντίδραση του Τζεφ Μπέζος
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Τζεφ Μπέζος ανέφερε:
«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αιτία, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο».
