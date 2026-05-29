Ρουμανία: Καταγγελία πως ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτι

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του NATO, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας δυο ελαφρείς τραυματισμούς, στην πόλη Γκαλάτι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Παρεισφρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη Ρουμανία έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα αφότου ο στρατός της Ρωσίας προχώρησε στην εισβολή στην επικράτεια της γειτονικής Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι τέτοιο οπλικό σύστημα έπληξε κατοικημένο κτίριο στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δυο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».

Οι ρουμάνικες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν ότι ο σύνολο της γόμωσης του ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης ανατινάχτηκε και δυο ένοικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά, πάντως μπόρεσαν να βγουν από το διαμέρισμα με ίδια μέσα και τους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου για εκδορές.

Στην Ουκρανία, κηρύχτηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια τη νύχτα, ενόψει νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

