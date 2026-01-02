Ιωάννινα: 36χρονος κατηγορείται ότι έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του

Συνελήφθη από τις Αρχές ένας 36χρονος κατηγορούμενος για διάθεση κοκαΐνης στον 14χρονο γιο του στην περιοχή των Ιωαννίνων.
Όπως αναφέρει το agon.gr, ο πατέρας συνελήφθη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.
Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση από αυτόν της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη.
Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε, προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ ο πατέρας του 14χρονου, βρισκόμενος με τον γιό του και έναν 19χρονο σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.
Εκτός από τον 36χρονο πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του 19χρονου για έκθεση.
