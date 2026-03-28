Ιωάννινα: Εγκλωβισμένοι οδηγοί από το χαλάζι στο Πάπιγκο - Όχημα έπεσε σε γκρεμό

Προβλήματα στα Ιωάννινα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν από το χαλάζι στο Πάπιγκο, ενώ όχημα έπεσε σε γκρεμό.

Χαλάζι (φωτογραφία αρχείου) | In Time / Βασίλης Κωνσταντόπουλος
Στο Πάπιγκο οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί από την κακοκαιρία που πλήττει τα Ιωάννινα και την Ήπειρο, ενώ όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλοι τους είναι ευτυχώς καλά και δεν φέρουν τραύματα.

Την ίδια ώρα, εξαιτίας του χαλαζιού περισσότερα από 30 οχήματα εγκλωβίστηκαν και αποχιονιστικά μηχανήματα έχουν λάβει εντολή να σπεύσουν στο σημείο για να καθαρίσουν τον δρόμο.

