Ιωάννινα: Εγκλωβισμένοι οδηγοί από το χαλάζι στο Πάπιγκο - Όχημα έπεσε σε γκρεμό

Στο Πάπιγκο οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί από την κακοκαιρία που πλήττει τα Ιωάννινα και την Ήπειρο, ενώ όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλοι τους είναι ευτυχώς καλά και δεν φέρουν τραύματα.

Την ίδια ώρα, εξαιτίας του χαλαζιού περισσότερα από 30 οχήματα εγκλωβίστηκαν και αποχιονιστικά μηχανήματα έχουν λάβει εντολή να σπεύσουν στο σημείο για να καθαρίσουν τον δρόμο.