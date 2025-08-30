Ιωάννινα: Ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή της συναυλίας Βίσση – Ρέμου

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα Ιωάννινα, όταν η σκηνή της πολυαναμενόμενης συναυλίας των Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου και Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες κατέρρευσε λόγω ισχυρών ανέμων που έπληξαν την παραλίμνια περιοχή.

Λίγο μετά τις 17:00, ο δυνατός αέρας παρέσυρε την τεράστια κατασκευή, η οποία ήταν ήδη εξοπλισμένη με φωτιστικά και ηχητικά συστήματα. Την ώρα εκείνη, τεχνικοί εργάζονταν για τις τελευταίες ρυθμίσεις, χωρίς να υπάρχουν θεατές επί σκηνής. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι πρώτοι φρόντισαν για την ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγκης, ενώ οι δεύτεροι ανέλαβαν την ασφαλή απομάκρυνση του κοινού που είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στην περιοχή.

Μετά την κατάρρευση, οι τεχνικοί ξεκίνησαν την αποκαθήλωση όλων των κατασκευών. Η συναυλία ματαιώθηκε, προκαλώντας απογοήτευση σε χιλιάδες ντόπιους και επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν το μουσικό γεγονός.