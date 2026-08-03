Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε νεαρός τουρίστας από τη Χιλή στα ελληνοαλβανικά σύνορα

Νεαρός τουρίστας από την Λατινική Αμερική, και συγκεκριμένα την Χιλή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας, ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιάτων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για νεαρό ηλικίας 20 ετών από τη Χιλή, ο οποίος μαζί με έναν φίλο του, έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άτυχος έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονοςς φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα.

Συγκλονισμένος o νεαρός φίλος του παρακολούθησε την επιχείρηση και είπε κλαίγοντας στους Πυροσβέστες, πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμού και διάσωσης, ενώ στην περιοχή, έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον νεαρό τουρίστα και τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.