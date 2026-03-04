Ιωάννινα: Συνελήφθη 14χρονος για επίθεση με ξύλο σε συμμαθητή του – Χειροπέδες και στη μητέρα του

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στα Ιωάννινα, καθώς ένας 14χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για επίθεση σε συνομήλικό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το epiruspost.gr, η ένταση ανάμεσα στους δύο ανηλίκους είχε ξεκινήσει από το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο το επεισόδιο πήρε διαστάσεις το μεσημέρι.

Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο αντικείμενο, καταφέροντάς του χτύπημα στο χέρι, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία, επιχείρησε ανεπιτυχώς να τον χτυπήσει και στο κεφάλι.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε από τους οικείους του στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου δράστη με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της απειλής. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και η μητέρα του 14χρονου για την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των φαινομένων νεανικής παραβατικότητας που απασχολούν την τοπική κοινωνία.