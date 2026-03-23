Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος για τον 83χρονο αγνοούμενο – Ανασύρθηκε νεκρός από λίμνη

Τραγικό τέλος βρήκε στα Ιωάννινα 83χρονος αγνοούμενος κτηνοτρόφος ανασυρόμενος νεκρός από τα νερά τεχνητής λίμνης.

Τραγικό επίλογο είχε η αναζήτηση 83χρονου από τη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας στα νερά της τεχνητής λίμνης στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ερτ, ο ηλικιωμένος είχε φύγει νωρίτερα από το σπίτι του με προορισμό το κοπάδι του, χωρίς όμως να επιστρέψει, προκαλώντας ανησυχία στους οικείους του.

Συγγενικό του πρόσωπο ξεκίνησε την αναζήτηση και ειδοποίησε τις αρχές, με τις έρευνες να καταλήγουν στη λίμνη, όπου εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας. Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 83χρονο, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.
 

Φόρτωση BOLM...

