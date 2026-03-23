Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος για τον 83χρονο αγνοούμενο – Ανασύρθηκε νεκρός από λίμνη

Τραγικό επίλογο είχε η αναζήτηση 83χρονου από τη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας στα νερά της τεχνητής λίμνης στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ερτ, ο ηλικιωμένος είχε φύγει νωρίτερα από το σπίτι του με προορισμό το κοπάδι του, χωρίς όμως να επιστρέψει, προκαλώντας ανησυχία στους οικείους του.
Συγγενικό του πρόσωπο ξεκίνησε την αναζήτηση και ειδοποίησε τις αρχές, με τις έρευνες να καταλήγουν στη λίμνη, όπου εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας. Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 83χρονο, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.
- Μυριέλλα Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - Είμαι παιδί του Θεού»
- Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς πληρώνεται το voucher
- «Τον πήραν απ' το σπίτι με αίματα»: Νίκος και Γιώργος θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Βουλιαγμένη: Απελπισμένη αναζήτηση για τον δύτη - Η «προφητική» ταμπέλα που φέρεται να αγνόησε
