Μενού

Ιωάννινα: Υπό του εδάφους βρέθηκε όχημα του Δήμου από μεγάλη καθίζηση στο οδόστρωμα

Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος που έλαβε χώρα στα Ιωάννινα, «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του Δήμου, το οποίο βρέθηκε στο κενό.

Reader symbol
Newsroom
Μεγάλη καθίζηση στα Ιωάννινα «κατάπιε» όχημα
Μεγάλη καθίζηση στα Ιωάννινα «κατάπιε» όχημα | Facebook / Epirus Tv News
  • Α-
  • Α+

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στα Ιωάννινα, καθώς μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος επί της Βελισσαρίου, στο ύψος του  σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ «κατάπιε» όχημα του Δήμου.

Στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία, καθώς το όχημα καθαριότητας ξαφνικά βρέθηκε κάτω από το έδαφος, κυριολεκτικά στο κενό καθώς λόγω του φαινομένου.

Από το περιστατικό, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ