Ιωάννινα: Υπό του εδάφους βρέθηκε όχημα του Δήμου από μεγάλη καθίζηση στο οδόστρωμα

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στα Ιωάννινα, καθώς μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος επί της Βελισσαρίου, στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ «κατάπιε» όχημα του Δήμου.

Στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία, καθώς το όχημα καθαριότητας ξαφνικά βρέθηκε κάτω από το έδαφος, κυριολεκτικά στο κενό καθώς λόγω του φαινομένου.

Από το περιστατικό, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.