Ήπειρος: Δύο ανοιχτά μέτωπα διάσωσης από ορμητικά νερά - 4 άτομα έχουν αποκλειστεί μετά την κακοκαιρία

Επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου, με την Πυροσβεστική να προσπαθεί να απεγκλωβίσει συνολικά τέσσερα άτομα που αποκλείστηκαν από τα ορμητικά νερά ρεμάτων, λόγω της κακοκαιρίας.
Στους Μελισσουργούς, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν δεν μπορούσαν να βγουν από δρόμο λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δύο κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.
Στο Καβαλάρι το Δήμου Ζαγορίου, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης ενός βοσκού και της συζύγου του, οι οποίοι αποκλείστηκαν αφού δεν μπορούσαν να διασχίσουν τον δρόμο λόγω των ορμητικών νερών.
Για την παροχή βοήθειας μεταβαίνει όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μηλιωτάδων με δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ενώ στο σημείο κατευθύνεται και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων για ενίσχυση της επιχείρησης.
