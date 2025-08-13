Ήπειρος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για εμπρησμούς από τον εισαγγελέα

Σε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα προχωρούν οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, έπειτα από εντολή του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων, με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά εμπρησμών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις της Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, ζητείται άμεση συλλογή στοιχείων και εντοπισμός πιθανών δραστών, καθώς οι πρόσφατες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν με διαδικασίες εξπρές, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και των κινδύνων που εγκυμονεί τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την ασφάλεια των πολιτών.

Η παρέμβαση της Δικαιοσύνης έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ήπειρος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες πυρκαγιές, με τις τοπικές κοινωνίες να ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρότερη αντιμετώπιση των εμπρηστών.

Πηγή: epirusgate.gr