Ήπειρος: Κατολισθήσεις απειλούν σπίτια και καταστήματα στην Πρέβεζα - Εικόνες καταστροφής

Μεγάλα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται σε περιοχές της Ηπείρου, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα στην Πρέβεζα, καταγράφονται κατολισθήσεις που απειλούν σπίτια και καταστήματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το prevezatoday.gr, σε εξέλιξη βρίσκονται κατολισθήσεις στον Μύτικα Πρέβεζας, όπου απειλείται κατάστημα, καθώς και στη Μυρσίνη, με κατοικία να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Τα φαινόμενα προκαλούν έντονη ανησυχία σε κατοίκους, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και υπάρχει φόβος περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.
Παράλληλα, κατολισθήσεις καταγράφονται στην επαρχιακή οδό Ελατοχώρι – Βωβούσα, ενώ προβλήματα καθίζησης έχουν εντοπιστεί σε δύο σημεία της εθνικής οδού Άρτα – Τρίκαλα.
Γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της κατάστασης και αναμένεται να εκπονηθεί μελέτη για την περιοχή Ελατοχώρι – Βωβούσα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα.
Την ίδια ώρα, προβλήματα υπερχείλισης καταγράφονται σε περιοχές στον ποταμό Λούρο, αλλά και καταγράφεται συσσώρευση κορμών στον ποταμό Καλαμά.
«Είμαστε ακόμη σε αρχικό στάδιο και βρισκόμαστε σε συνεχή επιφυλακή, καθώς τα προβλήματα μπορεί να επιδεινωθούν εάν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και τις επόμενες ημέρες» είπε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.
