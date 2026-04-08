Ηράκλειο: Άνδρας πάτησε με το αυτοκίνητο συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές

Σε «πεδίο μάχης» εξελίχθηλε μια διαφωνία στην Κρήτη εχθές (7/4) , και δύο συγγενείς πιάστηκαν στα χέρια για κτηνοτροφικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, σε χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο ένας εκ των δυο συγγενών, ηλικίας 47 ετών ετών φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με τα χέρια τον μικρότερο σε ηλικία συγγενή του.

Στη συνέχεια, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, μπήκε στο αυτοκίνητο, πάτησε γκάζι και πάτησε τον νεότερης ηλικίας άνδρα.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον τραυμάτισε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στα άκρα.

Το άτομο που πάτησε γκάζι και τραυμάτισε τον συγγενή του δεν συνελήφθη και αναζητείται από τις αρχές.