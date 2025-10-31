Μενού

Ηράκλειο: Έφοδος της αστυνομίας στον «Ευαγγελισμό» - Νέα εκκένωση της κατάληψης και 5 προσαγωγές

Έφοδο πραγματοποίησε η αστυνομία στον «Ευαγγελισμό». Νέα εκκένωση της κατάληψης στο Ηράκλειο και 5 προσαγωγές.

Ευαγγελισμός Ηράκλειο
Έφοδος της αστυνομίας στον «Ευαγγελισμό» | neakriti.gr
Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στην κατάληψη του «Ευαγγελισμού» τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο Ηράκλειο Κρήτης, με φόντο την επίθεση στον Μάκη Βορίδη προν λίγες ημέρες.

Μέσα στο κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το neakriti.gr, βρίσκονταν άτομα, τα οποία προσήχθησαν. H εισβολή των αστυνομικών έγινε στις 5:30 το πρωί, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για προσαγωγή 5 ατόμων.

Οι αστυνομικοί μπήκαν από την μπροστινή πόρτα, την κεντρική είσοδο, και το παράθυρο του γυμναστηρίου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο.

