Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε τα παντελόνια του στην πτήση - Σύλληψη για παρενόχληση στην αεροσυνοδό

Σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόλησης σημειώθηκε σε πτήση από τις Βρυξέλλες προς το Ηράκλειο, όταν επιβάτης φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, ο άνδρας, ηλικίας 34 ετών, επέστρεφε από το Βέλγιο, όπου είχε επισκεφτεί συγγενείς του κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.
Στη διάρκεια της πτήσης προς Ηράκλειο, χθες το απόγευμα, προέβη σε ανάρμοστες ενέργειες μέσα στην καμπίνα, κατεβάζοντας τα παντελόνια του και επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα σε αεροσυνοδό.
Ηράκλειο: Χειροπέδες στον «σάτυρο» επιβάτη
Άμεση ήταν η αντίδραση του πληρώματος, το οποίο προσπάθησε επανειλημμένως να τον ηρεμήσει και να τον επαναφέρει στην τάξη.
Παρά τις συστάσεις τους, ο άντρας δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση εν ώρα πτήσης, μέχρι την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.
Εκεί, τον ανέμεναν αστυνομικοί του αερολιμένα, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και φέρεται να ανέφερε ότι είχε εσφαλμένη αντίληψη της κατάστασης μέσα στην καμπίνα, δηλαδή ότι βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους για αυτό και κατέβασε το παντελόνι του.
