Ηράκλειο: Ηλικιωμένος έπεσε από ύψος εκτελώντας εργασίες - Εσπευσμένα στο Βενιζέλειο

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (7/3) άνδρας περίπου 70 ετών, που εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για εργαζόμενο περίπου 70 ετών, σε εξωτερικό συνεργείο, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στην πύλη και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από ύψος.