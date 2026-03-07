Μενού

Ηράκλειο: Ηλικιωμένος έπεσε από ύψος εκτελώντας εργασίες - Εσπευσμένα στο Βενιζέλειο

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος άνδρας περίπου 70 ετών, που έπεσε από ύψος εν ώρα εργασίας.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ
EKAB (Φωτογραφία αρχείου) | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (7/3) άνδρας περίπου 70 ετών, που εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για εργαζόμενο περίπου 70 ετών, σε εξωτερικό συνεργείο, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στην πύλη και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από ύψος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ