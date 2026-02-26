Ηράκλειο: Μεθυσμένος οδηγός «εμβόλισε» μίνι μάρκετ, για μία διαφωνία - Νέο βίντεο με το τροχαίο

Σάλος επικράτησε λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα σε κεντρικό δρόμο στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε στην πρόσοψη μίνι μάρκετ στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.

Το κατάστημα είχε εκείνη την ώρα αυξημένη κίνηση, με πελάτες να εισέρχονται και να εξέρχονται. Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, δημιούργησε αναστάτωση εντός του καταστήματος, καθώς αδυνατούσε να αποφασίσει για τις αγορές του.

Ηράκλειο: Όταν πιάνουν οι «μάγκες» τιμόνι

Η παρέμβαση της ιδιοκτήτριας, η οποία του ζήτησε να επισπεύσει, φέρεται να λειτούργησε ως πυροδότης της έντασης. Ο άνδρας αποχώρησε, επιβιβάστηκε στο όχημά του και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, κατευθύνθηκε εσκεμμένα προς την είσοδο της επιχείρησης, προσκρούοντας με δύναμη στην πρόσοψη.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, με το αυτοκίνητο να εισέρχεται σχεδόν στον χώρο του καταστήματος, σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία.