Ηράκλειο: Νεκρός ο 40χρονος εγκαυματίας μετά τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22/08) στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στην περιοχή της Αμμουδάρας με αποτέλεσμα δύο άτομα να νοσηλευτούν στη ΜΕΘ με εγκαύματα. Ο ένας εκ των δύο, υπέκυψε στα εγκαύματα του και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών.

Ο 40χρονος Νίκος,με αεροδιακομιδή είχε μεταφερθεί στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν από το απόγευμα της Δευτέρας.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση, φίλοι και συγγενείς του τόν αποχαιρετούν με σπαρακτικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα, δύο από τους συνεταίρους του άτυχου άνδρα, με τους οποίους διατηρούσε μαζί την καντίνα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, έμαθαν το «μαύρο» μαντάτο την ώρα που βρίσκονταν στην Πυροσβεστική για να δώσουν κατάθεση σχετικά με την υπόθεση.

Φωτιά στον ΕΓΟΗ: Μάχη στη ΜΕΘ για 36χρονη εγκαυματία

Την ίδια στιγμή, τη δική της μάχη δίνει η έτερη εγκαυματίας, η 36χρονη Μαρία, που νοσηλεύεται επίσης στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Συγκλονιστική ήταν η κινητοποίηση της κοινωνίας του Ηρακλείου, που ανταποκρίθηκε στην έκκληση της οικογένειας της νεαρής κοπέλας, προσφέροντάς της αίμα.

