Παραμένει φθινοπωρινός ο καιρός με βαρομετρικό χαμηλό που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από τα νοτιοδυτικά, φέρνοντας μαζί του βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη προειδοποιεί για την επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται αρχικά στα δυτικά και νότια, και σταδιακά να επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η κακοκαιρία αναμένεται να κρατήσει μέχρι την Πέμπτη ενώ σήμερα Κυριακή (19/10) βρισκόμαστε υπό την επήρεια του βαρομετρικού χαμηλού που βρίσκεται ήδη στο Νότιο Ιόνιο, δίνοντας αρκετές βροχές στα κεντρικά και τα νότια της χώρας.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται καταιγίδες και πέρα από το νότιο Ιόνιο, κυρίως στην Πελοπόννησο και τη Δευτέρα και στις Κυκλάδες. Στην περιοχή της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου υπάρχει περίπτωση τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα μέχρι και την Πέμπτη.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική οι βροχοπτώσεις σήμερα Κυριακή θα είναι συνεχείς και μέχρι μέτριας έντασης, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Τη Δευτέρα η βροχόπτωση θα είναι πιο σποραδική και θα υπάρχουν διαστήματα που δεν θα βρέχει. Ωστόσο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο.

Την Παρασκευή αναμένεται βελτίωση.