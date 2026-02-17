ΗΣΑΠ: Ακινητοποιήθηκε συρμός στον Περισσό - Έμεινε χωρίς ρεύμα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον ΗΣΑΠ στον Περισσό καθώς ακινητοποιήθηκε συρμός που έμεινε χωρίς ρεύμα.
Οι επιβάτες παρέμειναν εντός του συρμού, ο οποίος ήταν ακινητοποιημένος στον Περισσό με κατεύθυνση στην Κηφισιά, μέχρι να επανέλθει η ηλεκτροδότηση.
Σύμφωνα με το Star, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από περίπου 20 λεπτά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα μπήκαν στις γραμμές για να κάνουν γκράφιτι και για λόγους ασφαλείας, οι υπεύθυνοι κατέβασαν το ρεύμα.
