Ισόβια κάθειρξη στην 34χρονη που σκότωσε τον σύντροφό της και τον έθαψε στον κήπο στην Λεπτοκαρυά

Ισόβια κάθειρξη είναι η ποινή που επιβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 35χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, τη σορό του οποίου έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Το έγκλημα έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά έγινε γνωστό στις αρχές 5 μήνες αργότερα, όταν η 35χρονη υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες που την συνέδεαν με την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στην Αστυνομία. Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους όμως καθώς κλήθηκε να δώσει μία ακόμη κατάθεση στις αρχές, έπεσε σε αντιφάσεις.

Όταν βρέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, η 35χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο και πως όλα συνέβησαν πάνω σε καβγά. Η υπεράσπισή της υποστήριξε τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να κριθεί η κατηγορούμενη με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.

Οι ισχυρισμοί της όμως απορρίφθηκαν από τους δικαστές, που κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, την έκριναν ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Έτσι, η 35χρονη επέστρεψε στην φυλακή.