Το Ισραήλ «θυμήθηκε» τη Χιντ Ρατζάμπ: Έρευνα για τη φρικτή δολοφονία της ανήλικης από τον IDF

Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχτηκε για πρώτη φορά σήμερα Τετάρτη (19/8) ότι άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος που μετέφερε την 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ στη Γάζα και δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για τη δολοφονία, κατά το CNN.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είχαν αρνηθεί προηγουμένως οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του Ιανουαρίου 2024, λέγοντας μήνες αργότερα ότι μια προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ότι οι δυνάμεις τους «δεν ήταν παρούσες κοντά στο όχημα ή εντός εμβέλειας βολής» του οχήματος.

Η μικρή Ρατζάμπ ήταν ένα από τα επτά μέλη της οικογένειάς της, που ταξίδευαν με όχημα στη βόρεια Γάζα όταν δέχτηκαν ισραηλινά πυρά. Αν και επέζησε από τα αρχικά πυρά και μιλούσε επί ώρες στο τηλέφωνο με Παλαιστίνιους διασώστες για βοήθεια, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής απέκλεισαν την πρόσβαση και σε ασθενοφόρα.

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Ισραήλ - Η σττυγνή δολοφονία της Χιντ Ρατζάμπ

Η Χιντ Ρατζάμπ υπέξυψε περίπου ένα εξάωρο αργότερα στα τραύματά της, ενώ οι σιωνιστικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ και κατά των δύο διασωστών που προσπάθησαν να προσεγγίσουν το όχημα, σκοτώνοντάς τους.

Συνολικά, οι ισραηλινοί επιτέθηκαν με πάνω από 330 σφαίρες στο όχημα της οικογένειας. Δώδεκα ημέρες αργότερα, το σώμα της Ρατζάμπ βρέθηκε μέσα, γεμάτο βλήματα.

Οι ηχογραφήσεις της κλήσης της Ρατζάμπ με τους παραϊατρικούς κέρδισαν διεθνή προσοχή, πυροδοτώντας εκκλήσεις για λογοδοσία για τη δολοφονία της ίδιας και χιλιάδων άλλων παιδιών στην κατεχόμενη Γάζα. Μια ταινία για το περιστατικό, με τίτλο «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», προτάθηκε για Όσκαρ το 2026.