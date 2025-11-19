Μενού

«Jad Mobile 8»: Πανευρωπαϊκή επιχείρηση εντόπισε 231 κλεμμένα οχήματα στην Ελλάδα

Μια συντονισμένη πανευρωπαϊκή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Jad Mobile 8» αποκάλυψε το μέγεθος της παράνομης διακίνησης κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων.

αστυνομια περιπολικο
Περιπολικό τη νύχτα | Eurokinissi
Η Ευρώπη ενώνει τις δυνάμεις της απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Jad Mobile 8», που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως 31 Οκτωβρίου, οι αστυνομικές αρχές τεσσάρων χωρών -Ελλάδας, Ισπανίας, Γερμανίας και Πολωνίας- συνεργάστηκαν για τον εντοπισμό κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων, καθώς και για την αποτροπή της χρήσης τους σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Η ελληνική αστυνομία είχε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση, καθώς στη χώρα μας εντοπίστηκαν 231 κλεμμένα οχήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και τέθηκαν υπό έλεγχο.

Η δράση αυτή ανέδειξε την έκταση του φαινομένου και την ανάγκη για διαρκή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται την αγορά αυτοκινήτων για παράνομες δραστηριότητες.

Η επιχείρηση «Jad Mobile 8» αποτελεί συνέχεια προηγούμενων δράσεων που έχουν στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Η συμμετοχή πολλών χωρών δείχνει ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων δεν μπορεί να περιοριστεί σε εθνικό επίπεδο, αλλά απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική.

