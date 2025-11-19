«Jad Mobile 8»: Πανευρωπαϊκή επιχείρηση εντόπισε 231 κλεμμένα οχήματα στην Ελλάδα

Η Ευρώπη ενώνει τις δυνάμεις της απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Jad Mobile 8», που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως 31 Οκτωβρίου, οι αστυνομικές αρχές τεσσάρων χωρών -Ελλάδας, Ισπανίας, Γερμανίας και Πολωνίας- συνεργάστηκαν για τον εντοπισμό κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων, καθώς και για την αποτροπή της χρήσης τους σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Η ελληνική αστυνομία είχε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση, καθώς στη χώρα μας εντοπίστηκαν 231 κλεμμένα οχήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και τέθηκαν υπό έλεγχο.

Η δράση αυτή ανέδειξε την έκταση του φαινομένου και την ανάγκη για διαρκή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται την αγορά αυτοκινήτων για παράνομες δραστηριότητες.

Η επιχείρηση «Jad Mobile 8» αποτελεί συνέχεια προηγούμενων δράσεων που έχουν στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Η συμμετοχή πολλών χωρών δείχνει ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων δεν μπορεί να περιοριστεί σε εθνικό επίπεδο, αλλά απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική.