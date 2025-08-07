Καβάλα: Η τελευταία φωτογραφία της 59χρονης Βρετανίδας πριν την μυστήρια εξαφάνιση

Μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 59χρονης Βρετανίδας τουρίστριας στην Καβάλα, η οποία αγνοείται για έκτη συνεχόμενη ημέρα, από την Παρασκευή 1η Αυγούστου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, δόθηκε στη δημοσιότητα φωτογραφία από τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας, η οποία εικονίζεται να κάθεται σε παραλία της περιοχής Οφρυνίου Καβάλας, λίγες μόλις ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Στην εικόνα, η 59χρονη φαίνεται ήρεμη, να συνομιλεί με τον σύζυγό της και να γευματίζει. Φορά σκούρο ολόσωμο μαγιό και γυαλιά ηλίου, ενώ ο σύζυγός της φορά λευκό καπέλο.

Το ζευγάρι είχε μεταβεί από νωρίς το πρωί για μπάνιο στην παραλία. Κάποια στιγμή, ο άνδρας της κοιμήθηκε σε ξαπλώστρα, και όταν ξύπνησε γύρω στις 17:00, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί. Στο σημείο παρέμειναν τα προσωπικά της αντικείμενα, ωστόσο δεν πήρε μαζί της ούτε το κινητό της τηλέφωνο, κάτι που έχει εντείνει την ανησυχία.

Η αγνοούμενη έχει ίσια ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους, γαλανά μάτια, ύψος 1,73 μέτρα και είναι αδύνατη. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της φορούσε ολόσωμο μαγιό.

Έχει εκδοθεί Silver Alert, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού έγινε μετά από ενημέρωση της οικογένειάς της και αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μαρτυρίες και στοιχεία ερευνών

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, με τη συμμετοχή δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., εθελοντών και ομάδων διάσωσης, χωρίς όμως – μέχρι στιγμής – να έχει υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ένας ντόπιος φέρεται να την είδε να κολυμπά σε βαθιά νερά και να της συνέστησε να επιστρέψει πιο κοντά στην ακτή. Εκείνη φέρεται να αγνόησε την προειδοποίηση.

Ο σύζυγός της ανέφερε στις Αρχές ότι η 59χρονη αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και στο παρελθόν είχε ξαναχαθεί.