Καβάλα: Νεκρό παιδί 3 ετών σε τροχαίο στο Παλαιοχώρι

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα 3χρονο παιδί σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, λίγο μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη.
Ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα όπως μεταδίδει το proininews.gr, τον θανάσιμο τραυματισμό του 3χρονου παιδιού, ενώ αναφέρεται ότι υπάρχουν ακόμα δύο τραυματίες.
Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και όχημα της Π.Υ., καθώς όπως μεταδίδει το kavalews, έπρεπε γίνει απεγκλωβισμός ατόμων.
Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
- Το μακελειό της Ανάστασης: Το «συμβόλαιο θανάτου» που μετέτρεψε μια αθώα σε «πατροκτόνο»
- Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και αστάθεια - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
- Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης: Στο πένθος ο ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο
- «Ήταν πλήγμα για εμένα, βασιζόμουν σε αυτά τα λεφτά»: Πώς επιχειρήσεις ζητούν παράνομα πίσω το δώρο Πάσχα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.