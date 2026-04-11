Μενού

Καβάλα: Νεκρό παιδί 3 ετών σε τροχαίο στο Παλαιοχώρι

Ένα 3χρονο παιδί έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Καβάλας -Σερρών λίγο μετά το Παλαιοχώρι σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων,

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Intime
  • Α-
  • Α+

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα 3χρονο παιδί σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, λίγο μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη.

Ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα όπως μεταδίδει το proininews.gr, τον θανάσιμο τραυματισμό του 3χρονου παιδιού, ενώ αναφέρεται ότι υπάρχουν ακόμα δύο τραυματίες.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και όχημα της Π.Υ., καθώς όπως μεταδίδει το kavalews, έπρεπε γίνει απεγκλωβισμός ατόμων.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ