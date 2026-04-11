Καβάλα: Νεκρό παιδί 3 ετών σε τροχαίο στο Παλαιοχώρι

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα 3χρονο παιδί σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, λίγο μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη.

Ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα όπως μεταδίδει το proininews.gr, τον θανάσιμο τραυματισμό του 3χρονου παιδιού, ενώ αναφέρεται ότι υπάρχουν ακόμα δύο τραυματίες.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και όχημα της Π.Υ., καθώς όπως μεταδίδει το kavalews, έπρεπε γίνει απεγκλωβισμός ατόμων.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

