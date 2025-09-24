Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η υπάλληλος καθαριότητας που είχε γίνει viral στο Tik Tok

Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Καρασταμάτη, η υπάλληλος καθαριότητας στην Καβάλα που είχε γίνει viral στο TikTok, καθώς σε βίντεο αποθεώθηκε για την αφοσίωσή της στη δουλειά της, την ενέργεια που βγάζει και την στάση της.

Η γυναίκα στην Καβάλα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της το πρωί της Τετάρτης, από συγγενικό της πρόσωπο, διότι βρισκόταν σε άδεια, μεταφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ελένη Καρασταμάτη εργαζόταν στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και συγκεκριμένα στην αποκομιδή των απορριμάτων. Μάλιστα, είχε γίνει viral στο TikTok, με ένα βίντεο που έφτασε 1,5 εκατομμύρια προβολές.

Καβάλα: Το βίντεο με τη 57χρονη που έγινε viral

Πάνω από 2 χιλιάδες σχόλια, 155 χιλιάδες likes και 1.5 εκατομμύριο προβολές... το λες τον ορισμό του viral. Είναι το βίντεο που έχει προκαλέσει χαμό στο TikTok και σταδιακά εξαπλώνεται και στα υπόλοιπα social media το οποίο απεικόνιζε μία υπάλληλο καθαριότητας στον Δήμο Καβάλας εν ώρα εργασίας. Με στυλ και αξιοπρέπεια, κάνει μία πολύ δύσκολη δουλειά που - κακά τα ψέματα - δεν τολμούν πολλοί.

Οι χρήστες του TikTok την αποθεώνουν για την αφοσίωσή της στη δουλειά της, την ενέργεια που βγάζει και τη στάση της ενώ μέσα στα σχόλια έγραψε και η κόρη της, γνωστοποιώντας πως είναι μητέρα 4 παιδιών και ένα παράδειγμα προς μίμηση.

Αυτή είναι γυναίκα! Οι άλλες πάντε κάντε τα νύχια σας.

Προφανώς η κυρία έχει αξιοπρέπεια και δεν το ρίξε στο ευκ(ω)λο χρήμα!

Αυτή η γυναίκα κάνει μια δουλειά, που κάποιοι άντρες δεν την κάνουν γιατί την θεωρούν βρώμικη δουλειά! Σεβασμός σε όλες αυτές τις γυναίκες.

Η καλύτερη στην Καβάλα. Μόλις την βλέπω στους δρόμους την χαίρομια

Αυτή κάντε viral και όχι κάθε trash με τις πλαστικές. Είναι γυναικάρα από τις λίγες

Είναι καταπληκτική αυτή η γυναίκα

Κάποια σχόλια με ξεπερνάνε εσείς του πληκτρολογίου την έχετε δει μία στιγμή δευτερολέπτου αλλά δεν την έχετε δει στις περισσότερες στιγμές πώς δουλεύει μέσα σε κάθε καιρική συνθήκη!! Και όχι δεν είναι απλά ένας κάδος, είναι λειτούργημα και όχι δεν μπορεί η κάθε μία να την κάνει αυτή τη δουλειά... Θέλει κοτσια θέλει πυγμή και πολλοί κυρίως άντρες δε κάνετε μια από τ @@@@ της.Μόνο σεβασμός.

Εδώ μπορείτε να δείτε τι θα πει να έχεις style σε ότι κάνεις... Υπέροχη

Με πληροφορίες από kavalanews.gr