Καβάλα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 28χρονο - Σοβαρά τραυματισμένος ο συνοδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα 21/9 , νωρίς το πρωί όταν αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο νεαροί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο ΙΧ στις Ελευθερές Καβάλας, προκαλώντας τον θάνατο ενός 28χρονου.

Μοιραίο τέλος είχε η βραδινή έξοδος δύο φίλων όταν, μετά από σύγκρουση, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε περίφραξη επιχείρησης και ανετράπη.

Ο 30χρονος οδηγός υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ενώ ο 28χρονος φίλος και συνοδηγός έχασε την ζωή του από την σφοδρή σύγκρουση.

Η 62χρονη οδηγός του άλλου οχήματος είναι καλά στην υγεία της, χωρίς τραυματισμούς από το σοβαρό τροχαίο.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος όσο οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ακατάλληλο δρόμο με στροφές και περιορισμένη ορατότητα.

