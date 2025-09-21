Καβάλα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 28χρονο - Σοβαρά τραυματισμένος ο συνοδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα 21/9 , νωρίς το πρωί όταν αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο νεαροί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο ΙΧ στις Ελευθερές Καβάλας, προκαλώντας τον θάνατο ενός 28χρονου.
Μοιραίο τέλος είχε η βραδινή έξοδος δύο φίλων όταν, μετά από σύγκρουση, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε περίφραξη επιχείρησης και ανετράπη.
Ο 30χρονος οδηγός υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ενώ ο 28χρονος φίλος και συνοδηγός έχασε την ζωή του από την σφοδρή σύγκρουση.
Η 62χρονη οδηγός του άλλου οχήματος είναι καλά στην υγεία της, χωρίς τραυματισμούς από το σοβαρό τροχαίο.
Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος όσο οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ακατάλληλο δρόμο με στροφές και περιορισμένη ορατότητα.
