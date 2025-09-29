Καφές: Η επόμενη απόλαυση που θα «κοπεί» λόγω ακρίβειας - 50% αύξηση της τιμής

Η αύξηση που βλέπει ο καφές στην τιμή του «τρέχει» με διψήφια ποσοστά, φτάνοντας στους καταναλωτές, την ώρα που η χρηματιστηριακή του τιμή καταγράφει άνοδο έως και 50% στις διεθνείς αγορές.

Παράγοντες που αυξάνουν το τελικό κόστος είναι η ξηρασία στις χώρες παραγωγής και η αύξηση της ζήτησης, κυρίως από την Κίνα, που δημιουργεί νέες πιέσεις, με τα στελέχη της αγοράς να εξετάζουν νέες ανατιμήσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Τάσος Γιαγκόγλου, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Καφέ στην ΕΡΤ, οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του καφέ, με κύριες χώρες παραγωγής, τη Βραζιλία, την Ινδία και το Βιετνάμ, είναι κυρίως εξωγενείς.

Καφές: Η «εξίσωση» των αυξήσεων

Παράγοντες λοιπόν που «εκτινάσσουν» αθροιστικά τον καφέ, είναι:

η κλιματική αλλαγή

οι γεωπολιτικές εντάσεις

οι δασμοί των ΗΠΑ

η κερδοσκοπία

η αύξηση στις πρώτες ύλες

τα ακριβά ενοίκια

το υπέρογκο πλέον κόστος της ενέργειας

«Ο καφές έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Ευελπιστούσαμε σε μία αποκλιμάκωση, ωστόσο, η τιμή του έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πενήντα ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαγκόγλου.

«Μία τιμή στον freddo espresso της τάξεως του 2,30 με 2,40 είναι σήμερα από τις χαμηλότερες της αγοράς», τόνισε ο κ. Μιχάλης Κόσσυφας, ιδιοκτήτης καφέ.