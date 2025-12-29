Και τα ηλεκτρικά πατίνια στα «δίχτυα» της Τροχαίας: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μεθυσμένη οδηγό

Όλο και πιο εντατικοί γίνονται οι έλεγχοι της Τροχαίας και τώρα στα «δίχτυα» της Αστυνομίας πιάνονται και τα ηλεκτρικά πατίνια.

Εχθές το βράδυ (29/12) κλιμάκια της Τροχαίας πραγματοποίησαν ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας και κατά τη διάρκεια τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν 2.500 οδηγοί.

Έντεκα άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ όπου τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Μεταξύ των οδηγών πρόστιμο 300 ευρώ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, επιβλήθηκε και σε μια γυναίκα σε πατίνι.

Η γυναίκα φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μόλις έγινε αντιληπτό, το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό