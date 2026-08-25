Επιμένει για ακόμη μια ημέρα το κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει τη χώρα τα τελευταία 24ωρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή αυτή περίοδος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, ενώ μικρή «ανάσα» προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφόρα.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, ο καύσωνας έχει ξεκινήσει από το περασμένο Σάββατο και τα θερμά χαρακτηριστικά του θα παραμείνουν για αρκετές ακόμη ημέρες.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την εξέλιξη της πρόγνωσης, και οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα σημαντική αλλαγή του σκηνικού.

Καλοκαιρινό σκηνικό σήμερα, Τρίτη 25/08 - Τοπικές μπόρες στα ορεινά

Σήμερα, Τρίτη 25/08 η ημέρα ξεκινά με αίθριο καιρό και καθαρό ουρανό σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να παρατηρηθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Μάλιστα, ενδέχεται να σημειωθούν πολύ τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Περιορισμένη αστάθεια προβλέπεται επίσης στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως κοντά στα σύνορα και στις ορεινές περιοχές.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Παράλληλα, επιμένουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι θα σήμερα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Ένα πρόσκαιρο 7άρι είναι πιθανό να σημειωθεί κατά τις μεσημβρινές ώρες στις Βόρειες Κυκλάδες, κυρίως στην περιοχή της Άνδρου, της Τήνου και της Μυκόνου.

Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου, από τις Σποράδες έως και την Εύβοια. Στο νοτιοδυτικό Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, περίπου στα 5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα, με ένταση έως 4 μποφόρ, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Ποιές περιοχές κάνουν 40αρια σήμερα, 25/8

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39-40 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται στο εσωτερικό της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και στην Πελοπόννησο.

Έως τους 39 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία και στη νότια Κρήτη, καθώς σήμερα οι βοριάδες θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι στο νησί.

Χθες, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία έφτασε τους 41°C στην Πελοπόννησο. Οι πολύ υψηλές τιμές καταγράφηκαν κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, όπου το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα λειτουργεί ως καταβατικός άνεμος, ανεβάζοντας σημαντικά τον υδράργυρο.

Στη βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο χαμηλότερες, στους 36-37 βαθμούς, ενώ αντίστοιχες τιμές αναμένονται στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο.

Στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες λόγω της επίδρασης του βοριά και της θάλασσας.

Η ζέστη σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θα παρατηρηθούν σήμερα στην Αττική, όπου ουδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς και τοπικά τους 39°C.

Οι άνεμοι στο μεγαλύτερο μέρος του νομού δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα φτάνουν τα 3-4 μποφόρ. Ισχυρότεροι βοριάδες, έως 6 μποφόρ, θα επηρεάζουν κυρίως τον Ευβοϊκό και τα πολύ ανατολικά τμήματα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πολύ τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, λόγω της θαλάσσιας αύρας, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ στο εσωτερικό του νομού θα κινηθεί λίγο υψηλότερα.

Τετάρτη 26/08: Έως 40°C στα ανατολικά ηπειρωτικά

Την Τετάρτη αναμένεται μικρή αλλαγή στη διεύθυνση των ανέμων, οι οποίοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ τόσο στο ανατολικό Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Η αλλαγή αυτή θα ευνοήσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ξανά τους 39-40 βαθμούς.

Στη βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο χαμηλότερες, καθώς το δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα θα μεταφέρει πιο δροσερές αέριες μάζες από τη θάλασσα.

Μικρή αστάθεια προβλέπεται και πάλι στα βόρεια, με πιθανότητα για πολύ τοπικές μπόρες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Πέμπτη 27/8: 40άρια και ισχυροί βοριάδες – Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Η Πέμπτη αναμένεται να είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της εβδομάδας.

Η επικράτηση υψηλών πιέσεων θα ευνοήσει τη μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα μια νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40°C σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων στη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Την ίδια ώρα, όμως, οι υψηλές πιέσεις σε συνδυασμό με τις χαμηλές πιέσεις στην περιοχή της Κύπρου θα ενισχύσουν σημαντικά τους βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Ο συνδυασμός πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων καθιστά την Πέμπτη ιδιαίτερα επικίνδυνη όσον αφορά την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Απαιτείται, επομένως, αυξημένη προσοχή και ιδιαίτερη επιφυλακή.

Παρασκευή 28/8 – Σάββατο 29/08 : Μικρή «ανάσα» από τη ζέστη

Από την Παρασκευή οι ισχυροί βοριάδες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και θα αποκτήσουν βορειοανατολική συνιστώσα.

Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στην ανατολική Ελλάδα. Σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και ανατολική Στερεά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να περιοριστούν περίπου στους 37 βαθμούς.

Ωστόσο, η εικόνα δεν θα είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Στη δυτική Ελλάδα και κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου οι βορειοανατολικοί άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, στους 38 και πιθανότατα 39 βαθμούς.

Το Σάββατο θα συνεχιστούν οι βοριάδες και αναμένεται περαιτέρω μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αυτή τη φορά και στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Από την Κυριακή ξανά άνοδος της θερμοκρασίας

Η «ανάσα» δροσιάς από τις συνθήκες καύσωνα δεν θα διαρκέσει για πολύ, καθώς από την Κυριακή αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να επανέρχονται σε επίπεδα άνω των 38°C σε αρκετές περιοχές.

Έτσι, παρά τη μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας την Παρασκευή και το Σάββατο, το καλοκαίρι φαίνεται πως θα συνεχίσει δυναμικά και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με υψηλές θερμοκρασίες να παραμένουν στο προσκήνιο.