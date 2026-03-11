Καιρός: Αλλαγή σκηνικού την επόμενη βδομάδα - Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη.

Σε ανάρτησή της επισημαίνει ότι μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα καλοκαιρίας. Οι ήπιες καιρικές συνθήκες οφείλονται στην επίδραση αντικυκλώνα εμποδιστή, με βασικά χαρακτηριστικά τις τοπικές ομίχλες και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Τις μεσημβρινές ώρες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο έντονη, η θερμοκρασία ανεβαίνει και φτάνει κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Σε αρκετές περιοχές μάλιστα θα είναι ελαφρώς υψηλότερη, φτάνοντας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς.

Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα το αντικυκλωνικό αυτό «καπάκι» φαίνεται να εξασθενεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέγγιση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να φέρει πιο άστατο και βροχερό καιρό.

Παράλληλα, μετά τις 18 του μήνα διαφαίνεται και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές να υποχωρούν ελαφρώς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.