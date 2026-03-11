Έβελυν Ασουάντ: «Ο πατέρας μου δεν μας μιλούσε για τη Συρία, νομίζω πως ήθελε να φύγει»

Η ταλαντούχα ηθοποιός και ερμηνεύτρια Έβελυν Ασουάντ αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «The 2night show» στον τόπο καταγωγής του πατέρα της, τη Συρία, θυμήθηκε τα εφηβικά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη και εξήγησε πώς από τις σπουδές στη Βιολογία βρέθηκε στο Εθνικό Θέατρο.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Ασουάντ σημαίνει μαύρο. Ο πατέρας είναι Σύριος, πήγε για σπουδές στις Βρυξέλλες όπου γνώρισε τη μητέρα μου που είναι Ελληνίδα. Η μητέρα μου ήταν αποφασισμένη να έρθει Ελλάδα. Η οικογένεια του πατέρα μου έβλεπε την κατάσταση που επικρατούσε στη Συρία και αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στον Καναδά. Εγώ δεν έζησα εκεί», ανέφερε αρχικά.

Πριν από μερικά χρόνια είχε συναναστραφεί μια Σύρια ηθοποιό η οποία της έδειξε φωτογραφίες που παραδέχτηκε την είχαν επηρεάσει έντονα ψυχολογικά. «Πριν από χρόνια είχα παίξει με μία Σύρια συνάδελφο και μου έδειξε φωτογραφίες, ήταν όλα ερείπια. Όταν βλέπω τις εικόνες από τη Συρία ζορίζομαι ψυχολογικά και μπορεί να μην κοιμάμαι για έναν μήνα. Ο πατέρας μου δεν μας μιλούσε για τη Συρία. Δεν του άρεσε να μιλάει στο σπίτι για αυτό. Νομίζω πως ήθελε να φύγει γιατί ένιωθε ξένος στη χώρα του, ένιωθε μία απειλή», είπε χαρακτηριστικά.