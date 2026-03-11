Ο μακρύς δρόμος για τα πυρηνικά, το φαινόμενο «rally around the flag» και η καρδιά της καρδερίνας

Άκουσα χθες τον Μητσοτάκη από το Παρίσι να λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ θετική να ενσωματώσει την πυρηνική ενέργεια στο μίγμα της, αναφέροντας ως πολύ θετικό παράδειγμα την επίδραση που θα μπορούσε να έχει στη ναυτιλία, και σκέφτηκα να ρωτήσω πόσο γρήγορα μπορεί να πάει αυτή η διαδικασία. Αρμόδια πηγή από το Μαξίμου λοιπόν μου ανέφερε ότι θα πάμε σιγά-σιγά, όχι γιατί εμείς δεν βιαζόμαστε, αλλά γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα στην προκειμένη περίπτωση.

Συνεπώς, όταν ένα κράτος δείχνει ενδιαφέρον, ακολουθεί μια τυποποιημένη διαδικασία, τη λεγόμενη Milestones Approach (Προσέγγιση Οροσήμων) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Αρχικά κάνεις την αξιολόγηση και δημιουργείς μια συντονιστική επιτροπή που αξιολογεί τις διάφορες παραμέτρους ενός προγράμματος (μελέτη σκοπιμότητας, νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, δημόσια διαβούλευση κτλ.). Αυτή η διαδικασία συνήθως κρατάει αρκετά χρόνια. Αν μετά από αυτά τα χρόνια είσαι θετικός για την πυρηνική ενέργεια, τότε η κυβέρνηση εκδίδει μια έκθεση αξιολόγησης και προχωράμε στη φάση 2 που είναι η προετοιμασία των θεσμών και η αναζήτηση προμηθευτών για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα.

«Τρέχουν γύρω από τη σημαία»

Χθες σας έγραψα για το φαινόμενα «rally around the flag», ελληνιστί τη «συσπείρωση γύρω από τη σημαία». Σε ένα τραπέζι χθες διασταυρώθηκα με έναν σοβαρό δημοσκόπο, από αυτούς που τα κέντρα εξουσίας ακούνε. Ο άνθρωπος μετράει τακτικά, πολύ τακτικότερα από ό,τι δημοσιεύει, γι’ αυτό και τον ρώτησα αν τα δικά του νούμερα ταυτίζονται με αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αυτές τις μέρες από τις διάφορες δημοσκοπήσεις. «Στην πολιτική κοινωνιολογία υπάρχει ένας όρος για περιπτώσεις κρίσεων. Οι πολίτες τρέχουν και συνασπίζονται γύρω από τη σημαία», μου επιβεβαίωσε τα όσα σας έγραφα χθες. Όπου σημαία η κυβέρνηση. Μου επεσήμανε βέβαια ότι αυτό δεν γίνεται στον αυτόματο, πρέπει και η εκάστοτε κυβέρνηση να δράσει. «Εδώ τώρα έχουμε πολίτες να μας λένε στις αυθόρμητες απαντήσεις ότι θα έπρεπε να στείλουμε και άλλα πλοία στην Κύπρο, αν μπορούσαμε», μου προσέθεσε, εξηγώντας μου τη μαζική υποστήριξη της απόφασης της κυβέρνησης για ανάπτυξη δυνάμεων στη Μεγαλόνησο.

Η καρδιά της καρδερίνας

Άκουσα την Ντόρα Μπακογιάννη χθες το πρωί στον ΣΚΑΪ να σχολιάζει, μεταξύ άλλων, και τη στάση του Αντώνη Σαμαρά ως προς την Κύπρο ή καλύτερα τη σιωπή του Αντώνη Σαμαρά μετά τις κορώνες για τη Chevron και την ηλεκτρική διασύνδεση. «Για τους άλλους που δείχνουν αυτήν την εθνική ευαισθησία σε όλα τα θέματα και ψέγουν τον Μητσοτάκη για την Κύπρο - όπως ο κ. Σαμαράς - περίμενα να έχουν τουλάχιστον το περίσσευμα καρδίας να πουν ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο. Το γινάτι βγάζει μάτι», είπε η κ. Μπακογιάννη. Και αν παραβλέψω τη γνωστή της συμπάθεια για τον Σαμαρά, σκέφτηκα ότι ήταν σαν να ακούω τον μακαρίτη τον Μητσοτάκη, ο οποίος πολλές φορές αναφερόταν επιτιμητικά στο θάρρος πολλών της ΝΔ και τους περιέγραφε ως… καρδερινόκαρδους.

Δεν μίλησε ο Παπασταύρου με τον Σαμαρά

Ο Σταύρος Παπασταύρου ρωτήθηκε στην εκπομπή PressTalk της ΕΡΤ για το εάν επιχείρησε να απαντήσει στον Αντώνη Σαμαρά στην κριτική που άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός για τη συμφωνία με τη Chevron. Ο ίδιος απάντησε πως ήταν στις ΗΠΑ όταν τοποθετήθηκε ο Σαμαράς για να ερωτηθεί εκ νέου για το εάν επιχείρησε να τον καλέσει μέσα WhatsApp. Εκεί ο Παπασταύρου παραδέχθηκε ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια προσέγγισης με τον πρώην Πρωθυπουργό, αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις Σαμαρά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένουν στον πάγο, ακόμη και με τον Παπασταύρου ο οποίος υπήρξε στενότατος συνεργάτης του.

Ακύρωση με οσμή Ανδρουλάκη

Χθες το απόγευμα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς διένειμε μια σκληρή δήλωση, με την οποία αποσύρθηκε από πάνελ που είχε προγραμματιστεί με τους εκπροσώπους της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΙΚΗΣ στο Alitheia Forum που διοργανώνει η Γ.Γ. Επικοινωνίας. Πάντως, γεννά ερωτήματα ο χρόνος ακύρωσης, καθώς ήρθε οχτώ μέρες μετά την ανακοίνωση του προγράμματος και ενώ το γραφείο του κ. Τσουκαλά είχε στείλει κανονικά φωτογραφία του στη διοργάνωση. Αλλά και καλόπιστα να το δει κανείς, ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ αποσύρθηκε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, όχι μια εβδομάδα μετά. Μάλλον, έπεσε σύρμα από το Στρασβούργο όπου βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης από χθες και ο οποίος δεν θα ήθελε ο εκπρόσωπος του να μιλά σε συνέδριο που διοργανώνει κυβερνητικός βραχίονας, ενώ αυτός δίνει την ευρωπαϊκή μάχη. Σε κάθε περίπτωση, τα όσα είπε στην πομπώδη ανακοίνωση του ο κ. Τσουκαλάς δεν τιμούν πρωτίστως τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν σε αυτή τη διοργάνωση.

Just to say

Από την άλλη, είναι απορίας άξιον - πώς γίνεται να μη θυμούνται κάποιοι ότι το ΠΑΣΟΚ έγινε μεγάλο και με μεταγραφές. Διάβασα σε διάφορες αναρτήσεις χτες ότι ο Ανδρεας Παπανδρέου είχε εντάξει μεταξύ άλλων τον Γεώργιο Μαύρο, τον Γιάννη Μπούτο, τον Διονύση Λιβανό και τον Μάρκο Βαφειάδη. Ο Κώστας Σημίτης τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο και τον Νίκο Μπίστη. Ο Γιώργος Παπανδρέου τον Μίμη Ανδρουλάκη, τη Μαρια Δαμανάκη, τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο και τον Στέφανο Μάνο. Just to say.