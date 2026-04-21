Καιρός: Αλλαγή στο σκηνικό με βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Πότε θα δούμε βελτίωση

Τοπικές βροχές και μπόρες αναμένεται να σημειωθούν στα βόρεια της χώρας από το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου, ενώ στα ορεινά πρόκειται να δούμε μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο προς το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και αναμένεται να φτάσει από 23 έως 25 βαθμούς, ενώ στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς.
Το σκηνικό του καιρού την Τετάρτη χαρακτηρίζεται από τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν στα Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, οι οποίες την Πέμπτη θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, αλλά το βράδυ θα περιοριστούν στα νότια , όπου θα συνεχιστούν την Παρασκευή και το Σάββατο βαθμιαία θα σταματήσουν.
Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση , την Τετάρτη στα βόρεια και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα.
Αττική
Καιρός σήμερα: σχεδόν αίθριος
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 24 με 25 βαθμούς.
Θεσσαλονίκη
Καιρός σήμερα: Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.
Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς.
