Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες με νεκρούς και τσουνάμι - Η στιγμή που «χτυπά» ο Εγκέλαδος

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 7,8 Ρίχτερ κατεγράφη στις Φιλιππίνες, με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς. Της αρχικής δόνησης, ακολούθησε και μία δεύτερη 6,1 βαθμών.

Από τον ισχυρό σεισμό τραυματίστηκε επίσης αδιευκρίνιστος - μέχρι στιγμής - αριθμός ατόμων, αλλά και προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια στο ασιατικό αρχιπέλαγος, ενώ υπήρξε και προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι Αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον πέντε θανάτους στην πόλη Τζένεραλ Σάντος.

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη, ανέφερε πως ακόμη οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών στην πόλη και να επαληθεύσουν πόσα είναι τα θύματα.

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.