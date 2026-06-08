Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στην Εύβοια: «Δεν γίνεται να μένουν άνθρωποι σε αυτά τα σπίτια»

Απελπιστική η κατάσταση στους οικισμούς που έπληξε πιο βαριά ο μεγάλος σεισμός στην Εύβοια, με αυτοψία του Action 24 να αποτυπώνει την έκταση των ζημιών στις περιουσίες των κατοίκων.

Στη Δαφνούσα Ευβοίας, ο σεισμός που άγγιξε τα 5,2 Ρίχτερ, ορισμένα σπίτια ουσιαστικά κατεδαφίστηκαν, με τοίχους να έχουν καταρρεύσει, δίνοντας το «τελειωτικό χτύπημα» σε πολλούς ιδιοκτήτες, μετά τους σεισμούς του 2023 και του 2025.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Λιάσκος Αργύρης, μίλησε στο μέσο, λέγοντας πως «τρία σπίτια στη Δαφνούσα είναι για κατεδάφιση. Στο Προκόπιο υπάρχουν επίσης πολλά χτυπημένα σπίτια. Δεν πρέπει να μείνει ο κόσμος σε αυτά τα σπίτια και πρέπει να γίνει κάτι άμεσα.

Είπαμε να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια. Μας έδωσαν στον Ιωάννη τον Ρώσο για να φιλοξενηθούν. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα.

Μετασεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια

Λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνησητων 5,2 Ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια και έγινε αισθητή στην Αττική, νέος σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση σημειώθηκε στις 05:13:30 ώρα Ελλάδας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εύβοια, προσθέτοντας ακόμη μία δόνηση στην έντονη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε ευρύτερες περιοχές.

Η νέα δόνηση έρχεται σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας των προηγούμενων ημερών, η οποία κορυφώθηκε με σεισμό 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητός και στην Αττική.