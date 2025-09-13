Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό, πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βροχές και καταιγίδες

Με ήπιες καιρικές συνθήκες και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά ξεκινά το Σαββατοκύριακο, ωστόσο η εικόνα του καιρού αναμένεται να αλλάξει αισθητά από τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Χρυσόστομο Παρανό, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δε θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ενώ στα δυτικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας τους 34 με 35 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας λίγους όμβρους. Οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν ελαφρώς αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 31-33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 17 έως 30-32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 34-36 και τοπικά 37, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 29-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Νότιο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή του Καβοντόρο θα ενισχυθούν σε ισχυρούς 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες; διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τις θερμές ώρες της ημέρας νοτιοανατολικοί με εντάσεις; 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς.