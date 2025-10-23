Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά επιμένουν βροχές και καταιγίδες

Συνεχίζεται ο άστατος καιρός πάνω από το Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο καθώς την Παρασκευή θα αγγίξει και τους 26 με 27 βαθμούς, συνοδεία ισχυρών νοτιοδυτικών ανέμων.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυσόστομο Παρανό, στο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές ομίχλες το πρωί στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 26 στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – νοτιοδυτικές διευθύνσεις, έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο έως το μεσημέρι και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νότια και ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 22, στη Θεσσαλία από 12 έως 24, στην Ήπειρο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 22, στις Κυκλάδες από 18 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 25 και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.