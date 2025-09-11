Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά «φουντώνει» η αστάθεια

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Χρυσόστομο Παρανό, θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο καθώς θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι εξασθενημένοι πνέοντας με εντάσεις 4-5 και τοπικά στο Καρπάθιο έως 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στα Βόρεια Επτάνησα και στην Ήπειρο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι θα φαινόμενα θα επηρεάσουν ηπειρωτικές περιοχές από τη Στερεάς και βορειότερα. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί την αύξηση των συγκεντρώσεων Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 31-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 35-37 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29-30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34-36 και τοπικά 37, στα Επτάνησα από 17 έως 28-30, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31-33 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά με μικρή πιθανότητα να ψιχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν με σημαντική πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες; διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς.