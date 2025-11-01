Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, επανέρχονται βροχές και καταιγίδες

Ήπιος και φθινοπωρινός ο καιρός σήμερα και αύριο καθώς δεν αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερες μεταβολές. Τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια, λίγες καταιγίδες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αραιή συννεφιά και θερμοκρασίες χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Από τη Δευτέρα προς την Τρίτη, νέο σύστημα από τα βορειοδυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ωστόσο πρόκειται για ένα ήπιο και περαστικό φθινοπωρινό κύμα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σάββατο 1 Νοεμβρίου βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές της Στερεάς και ενδεχομένως της Ηπείρου, και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα κυρίως στα Κεντρικά Επτάνησα και στην Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 21-23, στην Κεντρική Ελλάδα από 7 έως 21-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 22-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στα Επτάνησα από 15 έως 20-21, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 21-22 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο, από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο Ιόνιο, νότιοι νοτιοανατολικοί με ίδιες εντάσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσει ανατολικό ρεύμα, επίσης με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις . Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.