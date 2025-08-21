Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και έρχεται μίνι κύμα ζέστης

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με βασικό συστατικό την άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, αύριο προβλέπεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να φτάνουν τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο είναι πιθανό να αγγίξουν τους 40 βαθμούς.

Ωστόσο αυτή η ζέστη θα είναι πρόσκαιρη, καθώς θα ακολουθήσει πτώση της θερμοκρασίας ήδη από το Σάββατο και την Κυριακή θα επιστρέψει στα επίπεδα των 30-34 βαθμών.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα με τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο και στα βόρεια ηπειρωτικά. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια στις βραδινές και τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 20 έως 38, στην Ήπειρο από 17 έως 33, στη Στερεά από 20 έως 36, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.