Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, περιορίζονται τα φαινόμενα

Με κύριο χαρακτηριστικό του καιρού την άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Ειδικότερα, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι και των δύο ημερών, στις περισσότερες περιοχές τους 22-24 βαθμούς ενώ οι όποιες βροχές, σήμερα θα είναι λίγες και μεμονωμένες ενώ αύριο Κυριακή θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα, μετά από αρκετές ημέρες.

Από τη Δευτέρα και πάλι από τα δυτικά, έρχεται ένα νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων, πιθανώς και στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν στη Θράκη, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στο Ιόνιο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο όμως από το πρωί τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση και από το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 7 έως 17, στη Θράκη από 10 έως 17, στη Θεσσαλία από 7 έως 20, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και πρόσκαιρα κατά τόπους 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το πρωί. Από το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.