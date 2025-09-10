Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και... φθινοπωρινή ζέστη

Ζεστή μέρα για την εποχή, με αρκετά διαστήματα με ηλιοφάνεια, θα είναι η σημερινή.

Ο καιρός θα είναι αίθριος, και ειδικά στα πιο νότια ηπειρωτικά και στα νησιά του Αιγαίου ο ήλιος θα κυριαρχήσει, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αν και το πρωί αναμένεται αρκετή λιακάδα, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες και μικρής έκτασης βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 34-36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 33-35, στα Επτάνησα από 17 έως 29-31, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30-32 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νότιες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.