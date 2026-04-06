Καιρός: Ανοιξιάτικα ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα - Πότε αρχίζει η αστάθεια

Με ανοιξιάτικη διάθεση κάνει την έναρξή της η Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς, ο καιρός μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλα Παπαβγούλη για σήμερα (06/04), προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα. Παράλληλα, στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες τις θερμές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα, αγγίζοντας τους 20-23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ δύσκολα θα πέσει κάτω από τους 17-18 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Παρόμοιες θα είναι οι συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται καλός καιρός σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 25-26 βαθμούς και ενισχύοντας το ανοιξιάτικο σκηνικό.

Από τη Μεγάλη Τετάρτη, ωστόσο, διαφαίνεται αλλαγή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά θα φέρουν περιορισμένη αστάθεια. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν σύντομες μπόρες τις μεσημβρινές ώρες.

Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή από τη Μεγάλη Πέμπτη, με πιο άστατο καιρό κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα κοντά ή και ελαφρώς χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Παρόμοιο μοτίβο θα διατηρηθεί και τη Μεγάλη Παρασκευή, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο, αν και μέσα στην ημέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Για το Μεγάλο Σάββατο υπάρχει ακόμη κάποια αβεβαιότητα, ωστόσο τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στις κεντρικές και νότιες περιοχές ο καιρός θα είναι πιο ήπιος.

Την Κυριακή του Πάσχα, παρά την επιμονή τοπικών φαινομένων κυρίως στα βόρεια και δυτικά, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ξανά, φτάνοντας έως τους 23 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, διαμορφώνοντας ένα ήπιο και ανοιξιάτικο σκηνικό.

