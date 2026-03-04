Καιρός: Ανοιξιάτικη Τετάρτη αλλά έρχεται... «Μάρτης γδάρτης»

Με καλές καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Στις κεντρικές και δυτικές περιοχές της επικράτειας αλλά και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα, θα επικρατήσουν οι νεφώσεις.

Στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μπόρες ασθενούς έως και μέτριας έντασης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν οι αραιές νεφώσεις.

Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίζει να αλλάζει προς το πιο... χειμωνιάτικο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Σταματάκη, από τη Δευτέρα της νέας εβδομάδας αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή μεταβολή του καιρού σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου φαίνεται να κυλά με χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες, επιβεβαιώνοντας –όπως λέει η γνωστή παροιμία– ότι «ο Μάρτης γδάρτης» μπορεί ακόμη να δείξει το πιο χειμωνιάτικο πρόσωπό του.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, αναμένονται καλές καιρικές, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 4 έως 17-19 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 16-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16-17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέον από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.